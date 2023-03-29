У лаврова назвали 10 условий окончания войны с Украиной

В москве до сих пор верят в свои бредовые и циничные условия

россия не намерена проводить переговоры с нашей страной, а хочет продолжать развязанную ей войну пока не достигнет своих целей. В МИД рф рассказали об условиях для прекращения боевых действий и установления "устойчивого мира в Украине и Европе", которые, по своей сути, и являются целями так называемой "спецоперации".

Условия для "мира" озвучил замглавы МИД рф михаил галузин в интервью пропагандистам.

Среди прочего в числе условий уже давно забытые "денацификация и демилитаризация", а также другие хотелки из воспаленной фантазий путина. Особенно нелепо эти условия выглядят на фоне постоянно прибывающей западной помощи в Украину и готовящегося контрнаступления ВСУ, которые уже показали, что отлично умеют освобождать наши территории и громить оккупантов.

прекращение Украиной боевых действий и завершение поставок странами Запада оружия;

обеспечение нейтрального и внеблокового статуса Украины, ее отказ от вступления в НАТО и ЕС (отметим, ранее в рф условия о Евросоюзе не ставили);

подтверждение безъядерного статуса Украины;

признание Украиной и международным сообществом "новых территориальных реалий" (то есть, аннексированных россией территорий Украины);

"демилитаризация" и "денацификация" Украины;

защита прав русскоязычных граждан, русского языка и нацменьшинств;

обеспечение свободного трансграничного передвижения с россией;

отмена Украиной и Западом антироссийских санкций и отзыв исков, прекращение судебных преследований в отношении россии, ее физических и юридических лиц;

восстановление договорно-правовой базы Украины с россией и СНГ;

восстановление на деньги Запада "разрушенной ВСУ после 2014 года гражданской инфраструктуры Украины".

"Мы не потерпим существования на своих рубежах откровенно антироссийского государства, каковыми бы ни были его границы", — добавляет галузин.

Ранее мы писали, что спикер путина рассказал, когда закончится война против Украины.

Также мы сообщали, что путину не выиграть войну на истощение. Экс-офицер ЦРУ назвал причины.