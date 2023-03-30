"Полкан на тебя глаз положил": женщин в армии рф используют как "полевых жен"

Некоторых россиянок "продают" в другие подразделения, где они "обслуживают" сразу несколько военных

Российская оккупационная армия известна своим жестким отношением даже к собственным военным. Об отправке солдат на передовую в качестве "пушечного мяса" говорят уже давно, однако не так много фактов о сексуальном насилии среди бойцов. Одним из его объектов, что не удивительно, являются женщины-военнослужащие, парамедики, связисты и т.д. Их в армии рф немного, однако домогательства от сослуживцев почувствовала по отношению к себе минимум каждая четвертая.

Историю россиянки Маргариты, ныне травматический опыт запивающей антидепрессантами, рассказало издание "Север.Реалии". Самым удивительным в этом кейсе является тот факт, что женщина думает вернуться на фронт вопреки военному командиру, который злится на нее из-за отсутствия взаимного притяжения.

По словам Маргариты, свой контракт она подписала летом 2022 года. По специальности она была связной, но отправили ее в медицинскую роту, из-за чего женщина была вынуждена в короткие сроки изучить неизвестную ей науку. На войну согласилась уйти из-за невозможности найти работу в гражданской жизни и желания заработать денег. Когда она приехала в штаб в Нижнем Новгороде, один из полковников сразу же начал с ней заигрывать. Вел себя очень смирно, помогал с формой и другим обеспечением.

"Когда вышла уже в штаб на работу и стала с ребятами из отдела кадров поближе общаться, они мне сказали: "Полкан на тебя глаз положил. Будешь "полевой женой", пожалуй". Я спросила, как это, а они ответили: готовить, стирать и ублажать", — говорит женщина.

Позже полк отправили на фронт в Украину, но всякие намеки полковника на близость Маргарита откровенно игнорировала. Поэтому ее наказали — она спала на земле, у леса, пока другие ночевали в палатках или домах. Также ее могли оставить без еды – все по приказу "сверху". Позже ее перебросили в "красную зону", на самое горячее направление. По мнению россиянки, очевидно, полковник надеялся, что она там "сдохнет".

При этом она была далеко не единственной, кого домогались другие военнослужащие-мужчины. Семь женщин в возрасте от 23 до 38 лет пострадали от притязаний, и некоторые из них "сломались". Бойцы даже шутили между собой, что некоторых удалось "продать" другим ротам, где россиянки просто смирились и начали "обслуживать" всех желающих. Одной из знакомых Маргариты, Светлане, сильно не повезло – как-то напившись, ее "полевой муж" открыл стрельбу и серьезно ранил женщину. Сейчас она ждет уже шестую операцию, ей собирают остатки кишечника.

За время службы Маргарита видела много ужасов, причем не только с точки зрения домогательств. Она рассказывает об отсутствии обеспечения, издевательствах командиров над мобилизованными, рытье "духами" себе могил для профилактики и т.д. Также женщина вспоминает о страшных травмах бойцов, получивших те, будучи в окопах — обморожение, гниение конечностей и т.п. Чтобы выживать, российские оккупанты часто меняли оружие на продукты, это одна из самых ходовых "валют" на передовой. Было трудно и с транспортом. Интересно, что у Маргариты есть собственная теория, куда исчезают машины, которые изначально в России готовят для фронта.

"Все стояло разбитым и сломанным. На запчасти постоянно деньгами смахивали, потому что технику нужно было ремонтировать на случай, если собираться куда-то и рвать когти. Я сначала в Нижнем Новгороде была, и там огромная загрузка шла: БТРы, танки, БМПшки. Первая загрузка трое суток продолжалось. Вторая — тоже огромная. Мы сами вместе с этой техникой ехали поездом, ждали, пока все загрузят. А когда мы зашли "за ноль", ничего почти не было для войны. Куда все это делось, продали, что ли? Но рот не откроешь, хотя все прекрасно понимали. Я думаю, что это все продавалось украинцам, и это не только мое мнение. Поэтому у нас и потери такие ужасные", — считает она.

Пока что Маргарита остается в россии, проходит реабилитацию, пытаясь восстановиться после пережитого ужаса. Однако, как уже упоминалось, подумывает вернуться, чтобы "заработать на жизнь".

"Нет таких зарплат здесь. Да и ребятам хочется помогать, чтобы они хотя бы сыты были. Какое-то чувство долга есть, что-то незавершенное. Не знаю, может, я, конечно, больной человек уже? Но да, послужила бы еще, наверное", — резюмирует женщина.

К слову, в русской армии нормально устраивать "разборы полетов" среди своих с помощью оружия. Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Брянске неизвестный мужчина устроил стрельбу вблизи военных. Есть раненый солдат-контрактник.