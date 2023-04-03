Грозят расстрелом на месте: командование раздало российским солдатам драконовскую памятку

"Памятку военнослужащего Вооруженных сил рф, участвующего в "СВО" выпустил Западный военный округ еще осенью 2022 года

Россияне отлично запомнили свое бегство с Херсона осенью 2022 года и теперь в канун ожидаемого нового контрнаступления ВСУ уже раздают методички для своих солдат с призывом вернуться к "сталинским методам".

Об этом пишет издание "Медуза".

По информации издания, "Памятку военнослужащего Вооруженных сил рф, участвующего в "СВО" выпустил Западный военный округ (ЗВО) еще осенью 2022 года. На ней нанесена карта Украины, на которой нет Крыма, территории Луганской и Донецкой областей отмечены в названии как области рф, другие территории Украины, которые попали под оккупацию с начала российского полномасштабного вторжения в Украину никак не обозначены.

Начинается методичка с событий еще XV века. В ней говорится о благосостоянии Запада "путем превращения в рабов жителей Африки, безжалостной колонизации Индии, геноцида индейцев, сознательного уничтожения китайцев опиумом" и постепенно все подводится к аргументам в пользу начала так называемой "спецоперации". Также много раз повторяется информация о противоречии ценностей Запада идеалам российской "самобытной цивилизации".

"Сегодня достаточно одного взгляда на карту, чтобы увидеть, как западные страны "сдержали" обещание не допустить продвижения НАТО на восток", — заявил 21 февраля 2022 года владимир путин в своем послании перед началом вторжения в Украину. В брошюре его слова тщательно проиллюстрированы: страны на карте мира пронумерованы в порядке своего вступления в военный альянс.

Авторы памятки подводят военных к заключению, что "активные нацисты" и виновники "многочисленных кровавых преступлений киевского режима" заслужили исключительно "предания суду". Также солдатам объясняют, что сейчас идет попытка захвата и "отмены" россии "чужими руками", поскольку США якобы столкнулись с очередным дефицитом ресурсов.

Рассуждая о российском отступлении из захваченных ранее областей Украины осенью 2022 года, авторы пространно цитируют знаменитый сталинский приказ № 227, известный миру как: "Ни шагу назад!". Подписанный Сталиным документ, запрещал солдатам отступать без соответствующего приказа, а также предписывал "истреблять" "паникеров и трусов" на месте.

Для справки: приказ № 227 допускал введение заградительных отрядов в составы армий и штрафные части, куда направляли военных, провинившихся в нарушении дисциплины "по трусости или неустойчивости".

Кроме того в памятке оккупантам объясняют, как получить пенсию по инвалидности в случае ранения и указывают на возможность получить "дополнительное вознаграждение" — 50 тысяч рублей за сбитый беспилотник и миллион за захваченную ракетную систему HIMARS.

Стоит отметить, что возвращения к сталинским методам выглядит не так уж и неожиданно, учитывая то, что сам владимир путин уже не раз намекал, что является наследником Ленина и Сталина.

Напомним, ранее мы писали, что россиян еще с деистского возраста приучают к тому, что их цель — погибнуть за Родину.