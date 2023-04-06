В россии задержали вероятного украинского пилота: легкомоторный самолет упал в Брянской области (фото, видео)

Пилот закопал бронежилет и оружие, чтобы его не застрелили сразу

В россии заявляют, что в Брянской области рухнул легкомоторный украинский самолет. Вероятного пилота задержали российские спецслужбы.

Об этом сообщают многочисленные российские СМИ. Российская погранслужба фсб заявляет, что пилот пытался скрыться на украинской территории. Сообщается, что у пилота было оружие и бронежилет, которые он якобы бы закопал.

Инцидент произошел около населённого пункта Бутовск. Модель упавшего самолета Аэропракт А-22 "Летучая лиса".

Бутовск на карте

Личность пилота уже названа россиянами — его идентифицируют как Александра Морозова. Мужчина так и сам представился — в сети появилось видео с ним, достоверность которого официально не подтверждена фсб. Задержанный говорит, что не знал, что уже над россией, рассказал, что является гражданским пилотом, а также выполнял задания по аэрофотосъемке для проверки работы терробороны и ПВО, якобы должен был фотографировать по команде другого самолета. Оружие и бронежилет получил для безопасности, а закопал, чтобы терроборона не приняла за врага.

Должен был лететь на юг, но планшет отключился и он потерялся. Отметим, что в Украине есть пилот с таким именем — он создал систему гражданской авиационной скорой помощи на Харьковщине.

Александр Морозов на видео 2018 года

Отметим, что в новостных телеграмм-каналах и в некоторых СМИ россии уже строятся теории о сотрудничестве мужчины с ВСУ, то, что полет над территорией рф не первый и даже заявляют о намерениях пилота сбросить бомбу на нефтепровод "Дружба" в Брянской области.

Якобы самолет, который упал на Брянщине

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России заявили о горячей фазе войны с США. Об этом заявил глава российского МИД сергей лавров.