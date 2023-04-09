"Игра в наперстки": песков обвинил Минские соглашения, Олланда и Меркель в обмане россии

У путина придумали очередное оправдание войны против Украины

В россии опять попытались оправдать свое вторжение в Украину и вспомнили истории о том, как Запад "не захотел" выполнять условия минских соглашений.

Как передают российские СМИ, спикер российского диктатора дмитрий песков заявил, что из-за этого москве пришлось начинать свое полномасштабное вторжение в Украину.

Он рассказал, что минские соглашения были "игрой в наперстки", который позволил Украине устроить "бойню для россиян".

"Нас обманывали и это усугубило кризис", — заявил песков.

Его слова дополнила спикер Совфеда рф валентина матвиенко, которая тоже попыталась оправдать так называемую "СВО". Она заявила, что Запад якобы готовил Украину к войне и если бы не вторжение, то последствия для россии были бы катастрофическими.

Также чиновница обвинила бывшего президента Франции Франсуа Олланда и экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, что те "восемь лет дурили россию".

"Мы неоднократно сталкивались прямо с ложью — говорят одно, делают другое, подразумевают третье", — заявила она.

Как сообщалось ранее, песков во время брифинга рассказал россиянам, что война быстро не закончится и призвал их сплотиться вокруг кремля.