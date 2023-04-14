Оккупанты "захватили" танк Leopard: показать его не могут по одной причине (видео)

Нет никаких доказательств того, что танк Leopard действительно был захвачен оккупантами

Российская пропаганда отчиталась об очередном захваченном и уничтоженном вооружении ВСУ. На этот раз оккупанты якобы смогли захватить танк Leopard и утопить в болоте.

Об этом рассказал прокремлевскому изданию офицер одного из подразделений добровольческого батальона "Сокол" с позывным "Бык". Утопить танк пришлось якобы из-за того, что российским диверсантам не удалось оттянуть технику в тыл.

Немецкий танк Leopard ВСУ якобы уже используют на передовой, а именно в Херсонской области. Однако в прорыв их пока не отправляют, а применяют просто для обстрела российских позиций. Диверсионная группа оккупантов, по словам пропагандиста, сумела захватить один из немецких танков, но доказательств этому нет, потому танк утоплен.

"Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте", — рассказал офицер.

Также оккупант заявил, что на Херсонском направлении помимо немецких танков применяют и немецкие зенитно-ракетные комплексы. А управляют ими не украинцы, а "наемники из Германии". В сети, под постом политолога Евгения Магды, украинцы подняли эти заявления на смех.

Ох уж эти болота Херсонщины.

А топить было зачем?

Ой, мы не смогли показать, он же в болоте утонул. Поэтому доказательств не будет, ахахахаха.

А остальные песком засыпали.

Ага, в Олешковском болоте.

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