"Лицемерные м*ази на болотах": в сети отреагировали на циничное заявление патриарха кирилла

Российский церковник требует "мира"

В светлый праздник Пасхи патриарх русской православной церкви кирилл (владимир гундяев), сделал очередное циничное заявление о полномасштабной войне, назвав при этом украинцев "малороссами" и потребовав "мира" между нашей страной и россией.

Заявления предстоятеля РПЦ, которые он сделал во время Пасхального богослужения, сегодня, 16 апреля, процитировали российские пропагандистские СМИ.

Приспешник российского диктатора владимира путина "помолился" за то, чтобы между Украиной и россией, которая безжалостно обстреливает наши города и убивает наших людей, был "мир".

"Чтобы мир и совместная добрая жизнь, братские отношения вновь соединяли крепко-накрепко наши народы, которые некогда были единым народом единой Руси. Сегодня об этом будет моя особая молитва, и я просил бы вас всех присоединиться к этой молитве, чтобы Господь благословил землю Русскую. Когда я говорю "русскую", я имею в виду Русь, из которой вышли и великороссы, и малороссы, и другие народности, но та же Русь, с которой все мы связаны исторически, духовно и цивилизационно", — заявил патриарх кирилл.

В социальных сетях украинцы быстро отреагировали на очередные высказывания гундяева. Пользователи отметили, что о "братских отношениях" между Украиной и страной-агрессором, выпускающей сотни ракет по мирным городам, не может идти и речи. Наши граждане уверены, что никогда больше "мира" между украинцами и россиянами не будет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что швейцарские СМИ узнали о шпионском прошлом патриарха русской православной церкви кирилла.