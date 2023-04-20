"Царь любит в солдатиков играть": в сети обсуждают подготовку к параду на 9 мая в москве
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В москве ведут подготовку к параду на 9 мая, в столице рф заметили движение военной техники
В москве в ночь на 20 апреля заметили движение военной техники, которая, судя по всему, прибыла в столицу рф для подготовки к параду на 9 мая.
Соответствующие кадры публикуют росСМИ.
Интересно, что в ряде российских регионов было принято отменить парады на 9 мая, но в москве он все же состоится. Тем не менее, в столице страны-агрессора было принято решение отменить проведение пропагандистского шествия "Бессмертный полк".
На опубликованных в сети кадрах видно, как военная техника передвигается по Волгоградскому проспекту. По данным московских властей, генеральная репетиция парада состоится 7 мая.
В сети уже активно обсуждают движение техники в москве, подшучивая над целесообразностью проведения парада. Пользователи считают, что россии нечем хвастаться, так как техника оккупантов ужасно проявила себя на поле боя в Украине.
Ранее "Телеграф" писал о том, в каких областях россии отменили парады на 9 мая. Власти указанных регионов отмечают, что мероприятия решили отменить якобы для того, чтобы не "провоцировать противника", т.е. ВСУ.