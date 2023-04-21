Это лицо нужно видеть: на росТВ серьезно облажались с заявлением о Белгороде

Пропагандист сам был удивлен от сказанного

Российские пропагандисты, комментируя новость о мощном взрыве в Белгороде, сделали громкое заявление. Вероятнее всего, это была очередная позорная ошибка или атака хакеров, но нельзя исключать, глядя на растущую "тревожность" в российских регионах, и то, что здесь есть доля правды.

Так, ведущий новостей на российском федеральном телевидении, заявил о продолжающейся расчистке места падения бомбы от обломков и тут же добавил:

"Современная боевая техника позволяет российским подразделением ликвидировать экстремистов в зоне "СВО" с минимального расстояния", — говорит пропагандист с ошарашенным от произнесенного лицом.

Таким образом, судя по словам ведущего, получается, что Белгород входит в зону так называемой "СВО", а падение бомбы было ударом по "экстремистам" с ближнего расстояния.

Слова пропагандиста тут же разлетелись по сети и вызвали шквал юмора и насмешек.

Напомним, что вечером 20 ноября в Белгороде произошел взрвыв, который оставил после себя огромную воронку. Ударная волна от него была настолько мощной, что одна из легковушек залетала аж на крышу супермаркета. Позже военные путина заявили о своей причастности к происшествию. "Причиной взрыва в Белгороде назвали "внештатнное схождение боеприпаса" с российского самолета Су-34", — говорилось в сообщении.