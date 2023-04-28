Погибли тысячи: стало известно, сколько "кадыровцев" могло быть уничтожено в Украине

Останки ликвидированных военных планируют перезахоронить

В ходе полномасштабной войны в Украине россия несет большие потери среди своих военных, в том числе, общее количество ликвидированных "кадыровцев" уже может переваливать за 10 тысяч.

Такой вывод можно сделать исходя из статьи, что была опубликована на сайте представительства кадырова в Ярославской области рф. В ней заявлено о поручении перезахоронить останки своих солдат, ликвидированных в ходе войны в Украине. Речь идет о 10 тыс. "кадыровцев". Об этом сообщается в Telegram-канале "Информатор Украина".

"Мы понимаем, что уже сейчас речь идет о тысячах ребят. Но война продолжается, будет еще много жертв. И мы должны быть к этому готовы. Каждый чеченец, каждый мусульманин, который отправляется в Украину, должен понимать, что его похоронят достойно. Без вариантов", — заявил председатель парламента Чеченской республики магомет даудов.

В этой же статье указано, что в рамках проекта планируется перезахоронение более 10 тысяч "кадыровцев". На перезахорогение партамент Чеченской республики выделил уже 15 млрд рублей.

Как отмечается "Информатор", спустя время статья была удалена с сайта, а вслед за этим поступили заявление о том, что это якобы был "взлом" и все это и вовсе "фейки".

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