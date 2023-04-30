"путина ненавидят вообще все": экс-разведчик КГБ рассказал, что происходит в руководстве россии (видео)

Не последней причиной для ненависти стало то, что война провалилась

Война, которую начала россия против Украины, сильно ударила по репутации диктатора владимира путина, из-за чего его теперь в стране ненавидят все.

Об этом рассказал бывший офицер КГБ и российской разведки Сергей Жирнов в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на канале "Орестократия".

По его словам, эта война является "войной одного человека", а все прагматичные представители государственных структур и спецслужб выступали против нее.

В качестве примера он привел происходившее на заседании 21 февраля 2022 года и выступление на нем главы СВР сергея нарышкина.

"То есть, путин пытается их публично всех замазать кровью в одном и том же месте, а они сопротивляются, но не могут это показать, потому что боятся", — сказал Жирнов.

Он отметил, что сейчас ситуация обострилась и путина ненавидят вообще все, так как поняли, что это провальная война. Впрочем, он не стал исключать, что российские спецслужбы поддержали бы путина, если бы ему удалось победить или провести еще одну операцию подобную захвату Крыма. Теперь же, по его словам, всем стало очевидно, что эту войну выиграть невозможно.

При этом Жирнов говорит, что у российских сил есть и свои собственные причины ненавидеть путина. Например, "правое крыло" хотело бы, чтобы все крупнейшие города Украины были сразу превращены в подобие Мариуполя, возможно с использованием ядерного оружия, в то время как либералы ненавидят путина просто за то, что он начал войну.

Точно такое же отношение и у представителей крупного бизнеса, которые за 30 лет накопили огромные деньги и теперь не могут их использовать.

"Именно они его простить не могут", — добавил экс-разведчик.

Напомним, ранее Жирнов высказал свое мнение по поводу того, стоит ли ВСУ в рамках будущих операций атаковать территорию россии.