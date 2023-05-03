"Наверное, это НЛО": россия истерит из-за ударов по кремлю, а в ВСУ забавно прокомментировали

россия в своей обычной манере уже перешла к угрозам

Спикер Госдумы рф вячеслав володин назвал ночную атакую беспилотников по кремлю "терактом в отношении путина и нападением на россию", которые якобы совершила Украина. Тем временем Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также дал комментарий по этому инциденту.

Так, после ночного происшествия в москве володин устроил настоящую истерику в своем Telegram-канале и разразился угрозами в сторону Украины и вовсе заявил, что "Киевский режим необходимо признать террористической организацией".

"Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с другими международными террористами. Киевский режим сегодня не менее опасен, чем Аль-Каида*, Джебхат ан-Нусра*, ИГИЛ* (все — запрещены в РФ). Его преступные методы очевидны для всего мирового сообщества: ядерный шантаж, убийства политических и общественных деятелей, диверсии и подрывы гражданских объектов. Теперь — и покушение на Президента нашей страны", — заявил он.

Также володин пригрозил и Западу, который поставляет Украине оружие, чтобы защищаться от российских оккупантов, что тот якобы является прямым соучастником "террористической деятельности". Не обошлось и без угроз.

"Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим", — подытожил володин.

В то же время спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат дал свой комментарий об атаке на кремль.

"Я только посмотрел это видео. Ну, так, с первого взгляда сказать, что это было — наверное, НЛО. не могу сказать прямо, что это вообще происходило и насколько это эффективно. Там флаги видны на этом видео, даже не пошатнулись. И никаких последствий от этого нет. Если таким образом россия пытается, это мое личное мнение, не мнение Воздушных сил, показать какую-то эскалацию со стороны Украины, какие-то агрессивные действия, то россия так делает всегда", — отметил Игнат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети уже появилось видео ночной атаки на кремль. Момент удара БПЛА попал на камеры наружного видеонаблюдения. Позже было опубликовано видео с другого ракурса.