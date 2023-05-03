Российский оппозиционный сайт уже пугает "возможным ядерным ударом" по Украине

По версии сайта, удары могут быть нанесены ночью

После ночной атаки двух неизвестных беспилотников на кремль стали появляться сообщения о том, что рф в ответ якобы может нанести ядерный удар по Украине.

Данную информацию опубликовал российский оппозиционный сайт Гулагу.нет, ссылаясь на собственные источники.

"На авиабазы в Энгельсе и Шайковке отправлены поручения готовить к вылету ряд ТУ-22М, в ночь могут быть нанесены ракетные удары по целому ряду административных зданий в Киеве. Источник допустил, что впервые может быть применено ядерное оружие, как минимум 2 "изделия" уже находятся непосредственно на одном из указанных аэродромов", — пишет Гулагу.нет.

Отметим, что ранее угрозами в сторону Украины разразился спикер Госдумы рф вячеслав володин. Он заявил, что после случившегося в россии будут требовать "применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим". Однако в ВСУ лишь забавно прокомментировали опубликованные в сети видео атаки на кремль.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Офисе президента Украины отреагировали по ночную атакую беспилотниками на кремлёвскую резиденцию президента рф. В ОП в очередной раз напомнили, что наша страна только защищает свои территории, ане занимается нападением на чужие.