Обвинения рф в Штатах считают смехотворными

В Белом доме отреагировали на заявление россии, что за якобы атакой Киева беспилотниками по кремлю стоит Вашингтон, и назвали эти обвинения нелепыми и смехотворными.

Об этом сказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет CNN.

Его заявление прозвучало после того, как пресс-секретарь российского диктатора владимира путина — дмитрий песков без каких-либо доказательств обвинил США в причастности к атаке беспилотников на кремль и предположил, что украинское правительство якобы выполняет решения, принятые в Вашингтоне.

В Белом доме, говоря о том, считают ли Штаты владимира путина законной целью для украинских войск, отметили, что США не поощряют атаки на отдельных лидеров.

Отметим, что несмотря на заявления президента Владимира Зеленского о непричастности к ночному происшествию в москве, россия продолжает угрожать Украине "ответом" за якобы покушение на путина. Однако в своих обвинениях сама россия уже запуталась. Так, посол рф в США анатолий антонов считает, что в ударе по кремлю виноват Киев, а официальный представитель Министерства иностранных дел рф мария захарова, наоборот, винит во всем Запад.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после атаки на кремль бывший российский президент дмитрий медведев превзошел сам себя в своих заявлениях. Теперь он призывает к убийству Зеленского.