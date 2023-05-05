Надеются, что поможет: накануне наступления ВСУ оккупанты возят икону по позициям

У оккупантов есть две таких иконы, и им нужно около месяца, чтобы "освятить" все позиции на фронте

Россияне с каждым днем все больше и больше паникуют перед контрнаступлением ВСУ, им даже раздают памятки, что делать в этом случае. Однако оккупанты нашли способ уберечься от контрнаступления — они возят по позициям икону, которую подарил путин.

Об этом российскому изданию ТАСС рассказал представитель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с армией протоиерей Вячеслав. Икону возят по окопам вдоль всей линии фронта, ведь это "почетно и радостно".

Так, российский президент во время визита в оккупированную часть Херсонской области, который вызвал не мало споров в сети, подарил группировке войск "Днепр" икону "Спаса Нерукотворного". Теперь священники возят ее по позициям оккупантов, чтобы благословить их.

"Мы доставим ее во все части, и на передовой, и в тыловые подразделения, большая, маленькая часть – неважно. Естественно, увидеть данный образ, полученный из рук президента, у себя в блиндаже — это почетно и радостно", – рассказал протоиерей.

По подсчетам россиян, им понадобится не меньше месяца, чтобы икона побывала во всех подразделениях оккупационных войск на юге Украины. Кроме того, аналогичную икону российский президент подарил штабу российской Национальной гвардии "Восток". Две иконы должны будут пересечься в одной из точек на фронте.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что накануне контрнаступления ВСУ главарь ЧВК "Вагнер" рассказал, что оккупанты 10 мая покинут город. Это связано с большими потерями среди личного состава и снарядным голодом.