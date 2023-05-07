"Разберемся лицом к лицу": кадыров опять раскритиковал пригожина из-за Бахмута

Публичный скандал с ЧВК "Вагнер" не понравился главе Чечни

Глава Чечни рамзан кадыров раскритиковал главаря ЧВК "Вагнер" евгения пригожина из-за его истерики по поводу Бахмута и дефицита снарядов.

Как написал он в своем telegram-канале, "вагнеровцам" стоило бы "закончить начатое" без разговоров на весь интернет и весь мир.

Так кадыров выразил мнение, что наемникам надо было изменить тактику под реальность и "дожать" имеющимися силами и средствами. Кроме того, он сообщил, что другие подразделения в 2022 году тоже испытывали дефицит снарядов во время боев за другие города.

"Недосказанность в кое-каких моментах с командованием ЧВК осталась, но с этим мы разберёмся. Не в чатах или телеграм-каналах, на виду у всех и на расстоянии друг от друга, а вживую, лицом к лицу", — написал кадыров

Стоит отметить, что глава Чечни уже критиковал пригожина из-за его видео на фоне трупов убитых "вагнеровцев", тогда он заявил, что "снарядов не хватает всегда" и выразил недовольство методами главаря наемников по привлечению внимания.

Несмотря на это истерика пригожина, похоже, все же дала результат, поскольку 7 мая он сообщил, что российское минобороны все же даст им необходимые снаряды.