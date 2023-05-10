БПЛА атаковали военный полигон в Воронежской области: много раненых

В Воронежской области в результате атаки дронами пострадали военные

В россии в ночь на 10 мая неизвестные беспилотники атаковали военный полигон в Воронежской области. Этой же ночью сообщалось об атаках БПЛА и в других регионах рф.

Как пишут местные СМИ, к военному полигону в Воронежской области подлетели два БПЛА, начиненные взрывчаткой. Оба дрона взорвались при падении.

В результате атаки пострадали 14 военнослужащих, погибших, предварительно, нет.

По данным этого же источника, атака беспилотника на Воронежскую область также была зафиксирована и утром 9 мая. Отмечается, что неизвестный БПЛА летел на высоте 500 метров и был сбит в районе местного аэродрома.

Позже силовики нашли обломки дрона в 6 километрах от военного объекта на территории местного кладбища. В результате атаки 9 мая никто не пострадал.

В то же время издание Astra пишет, что атакован был военный аэродром Балтимор. При этом речь идет не об атаке дрона, а об ударе неустановленной ракетой.

"Обломки сбитой ракеты нашли вечером в лесополосе недалеко от кладбища "Никольское" в Левобережном районе Воронежа. Тип и принадлежность ракеты установить пока не удалось, найденный фрагмент оказался невзрывоопасным. По предварительным данным, найденный фрагмент — радиолокационная головка самонаведения неустановленной ракеты", — пишут росСМИ.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на днях в Ростовской области россии обнаружили разведывательный беспилотный летательный аппарат, который, согласно версиям пропагандистов, прилетел с территории Украины. Также мы писали о неопознанном дроне, который заметили в Петербурге.