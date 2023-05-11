Уже успели обвинить Украину: в рф частичный "блэкаут" из-за обстрелов

В рф снова сообщили об обстрелах своей территории

В результате обстрела поселка Теткино Глушковского района Курской области российской федерации часть населения региона осталась без электроснабжения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По традиции местный руководитель сразу заявил, что обстрел велся со стороны Украины, хотя в ВСУ неоднократно заявляли о том, что наша цель — освобождение оккупированных территорий и по чужим территориям обстрелы не ведутся.

"Как только позволит ситуация, специалисты приступят к восстановлению", — уточнил губернатор.

О пострадавших в результате обстрела не сообщается.

Примечательно, что аналогичная ситуация здесь же была в начале мая. Тогда так же в результате обстрела часть поселка осталась без света.

В сети же по-своему отреагировали на события в Курской области. Там намекают, что рф продолжает обстреливать свои же населенные пункты с целью провокации и дискредитации украинских военных.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 10 мая в небе над Курской областью сбили БПЛА, который упал на жилой дом.