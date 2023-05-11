В россии беспилотник атаковал очередную нефтебазу: что известно

Пострадавших в результате происшествия нет

После обстрела нефтепровода "Дружба", в Брянской области произошел еще один инцидент, только на сей раз в Клинцовской нефтебазе АО "Брянскнефтепродукт" ПАО НК "Роснефть". Ее атаковал неизвестный беспилотный летательный аппарат.

Об этом сегодня, 11 мая, в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области александр богомаз.

По его словам, в результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. Пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают оперативные службы.

При этом россияне традиционно без каких-либо доказательств заявляют, что их нефтебазу атаковал именно украинский беспилотник, о чем богомазов подчеркнул в своем посте.

"Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО" Брянскнефтепродукт "ПАО НК "Роснефть". Пострадавших нет", — написал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ночь на 11 мая выдалась также неспокойной и в Белгородской области. Жители пограничного города Шебекино слышали звуки стрельбы и взрывов. Также в самом городе местным жителям были видны вспышки от взрывов. В то же время в сети появился интересный анонс неких загадочных событий в области, которые должны произойти 12 мая.