россия планирует отправить на фронт больше детей-сирот

В рф придумали способ, как "мотивировать" детей-сирот на участие в войне против Украины, в которой россияне ежедневно несут огромные потери.

Как написал глава законодательного собрания Приморского края Александр Ролик в своем Telegram, "стимулировать" сирот хотят предоставлением жилья.

По его словам, законопроект внес на рассмотрение губернатор Приморья Олег Кожемяко. Ожидается, что краевой парламент должен оформить его как можно скорее сразу в трех чтениях.

В своем сообщении Ролик указал, что дети-сироты, которым государство должно выделить жилье, при поездке на войну в Украину получат "приоритет в получении сертификата на приобретение квартиры в собственность".

"При этом предложено не предъявлять участникам СВО из категории детей-сирот требования о достижении ими возраста 23 лет и не проводить оценку их адаптации к самостоятельной жизни", — написал он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что согласно американским оценкам, россия во время вторжения в Украину потеряла от 200 до 250 тысяч солдат, однако примерно столько же все еще остаются на оккупированных территориях.