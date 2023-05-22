Даешь крепостное право! В россии нашли странный способ обойти санкции — в сети уже отреагировали

В россии хотят увеличить рабочую неделю

Из-за постоянного потока новых санкций в россии могут ввести шестидневную рабочую неделю. Там уверены, что это поможет смягчить действие ограничительных мер

Как пишут российские СМИ, с инициативой расширить рабочую неделю выступили в Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти".

В письме к главе Минтруда Антону Котякову, они описали, зачем это нужно.

"До введения первой волны санкций в 2014 году российская экономика стабильно демонстрировала устойчивый рост и входила в пятерку крупнейших экономик мира. Однако в настоящий момент число ограничительных мер значительно выросло, что увеличило нагрузку на экономический сектор.

Увеличение рабочей недели, по мнению авторов, поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов и реализовать задачи, обозначенные президентом рф", — сообщает источник.

В сети уже бурно обсуждают возможное нововведение, которое вряд ли понравится россиянам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно новые санкции в отношении кремля и не только ввели в Украине.