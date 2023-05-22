Дроновка в огне? Какая ситуация в российской деревне сейчас и что говорят пропагандисты

В сети говорят о боях в рф, а россияне опровергают

В сети продолжают появляется подробности боевых действий на Белгородщине. Сообщается о боевом столкновении в рф, а сами россияне заявляют, что бои с "украинской ДРГ" — это якобы фейк.

"Телеграф" рассказывает подробности "взрывоопасных" инцидентов в Белгородской области.

Так, после того, как в сети появились видео со штурмом российского КПП "Грайворон" с помощью танков, на канале "Оперативный ВСУ" утверждают, что сейчас бои проходят уже возле села Дроновка Белгородской области.

Примечательно, что данный населенный пункт находится за 25 километров от вышеупомянутого КПП.

При этом, популярный российский Telegram-канал "Mash", ссылаясь на собственные источники, данную информацию опровергает. Там заявляют, что якобы никаких боев вблизи населенного пункта не ведется и даже обстрелу он не подвергался.

Тем не менее там, подтверждают обстрел других шести населенных пунктов Грайворонского округа.

Также "успокаивать" россиян принялись уже чиновники и пропагандисты всех мастей. Они заявляют, что новости с Белгородщины это якобы фейк.

Напомним, ранее мы писали о том, что аэропорт в Белгороде атаковал беспилотник со взрывчаткой.

Также мы сообщали, что в российском Белгороде взорвалась ТЭС.