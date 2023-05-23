"Россиян нужно разбудить – путин превращает рф в Северную Корею": военный эксперт об атаке под Белгородом

Путинский режим ведет россию к катастрофе, говорит Владислав Селезнев.

Перенос боевых действий в Белгородской области рф бойцами легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" (РДК) — это попытка разбудить россиян от спячки и не допустить превращения страны в Северную Корею, к чему стремится путинский режим.

Об этом военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев рассказал в комментарии сайту "Телеграф".

"Ребята из легиона "Свобода России" и РДК таким образом пытаются достучаться до сердец и умов россиян. Давая понять, что продолжение жизни при узурпаторском режиме, решившемся на полномасштабную войну, ведет к катастрофе саму же рф. Обрезает все перспективы стабильного развития этого государства. Если ничего не менять, причем срочно, впереди – только тяжелые, темные времена. И чем дальше, тем они будут тяжелее и темнее", – поясняет Владислав Селезнев.

По его словам, вариант превращения россии в громадную Северную Корею, беспощадно перемалывающую своих же граждан, прорисовывается всё более четко. Поэтому, отмечает полковник, с помощью имеющихся сил и средств, представители легиона "Свобода России" и РДК пытаются донести эти посылы до обычных жителей рф.

Эксперт обращает внимание, что оппозиционные путинскому режиму воинские формирования, состоящие из россиян, не воюют против мирного населения.

"В отличие от представителей российской регулярной армии и всякого рода ЧВК, которых наплодилось на территории рф в последнее время немало. Тут не "вагнеровцами" едиными, – подчеркивает Владислав Селезнев. – Да, есть стычки с российскими пограничниками, да, последние понесли потери. Но это очевидно. Тех, кто воюет за путина, во имя путина, защищая его режим, ребята из РДК и легиона "Свобода России" уничтожают. Миссия у них вполне благородная – разбудить российский люд от спячки, в которой тот пребывает более 30 лет. И направить тех, кто пробудится, на борьбу с террористическим путинским режимом".

Владислав Селезнев также отметил, что происходящее на Белгородщине подчеркивает уровень вранья местных чиновников, рассказывающих, что потратили огромное количество бюджетных средств на создание неких "непроходимых" линий обороны и всякого рода инженерно-фортификационных сооружений.

"На деле же российская граница – дырявая. Туда могут проникать группы вооруженных людей для проведения информационно-силовых акций. И спокойно возвращаться. Фактически происходит дерибан российского бюджета под россказни, что рф превращается в "неприступную крепость". Врут и воруют. Всё как всегда", – констатирует полковник.

Больше мнений экспертов о ситуации на Белгородщине читайте в нашем материале: "Атака на Белгородскую область: что она означает и будет ли продолжение".

Напомним, ранее мы назвали четыре главных причины атаки на Белгородщину с прогнозировали продолжение подобных силовых акций российских оппозиционеров.