Западные эксперты проанализировали то, как сейчас воюет россия: выводы тревожные

Армия рф сумела адаптироваться

Несмотря на все шутки о бестолковых "мобиках", в которых, естественно, есть правда, российская армия спустя почти полтора года войны и ряда громких поражений все-же начала воевать лучше и показывает обучаемость.

К такому выводу пришли эксперты Британского института оборонных исследований (RUSI).

Так, например, вместо того, чтобы использовать привычные для российской армии батальонные тактические группы (БТГ), как они это делали в начале вторжения, теперь из-за нехватки личного состава россияне начали формировать новые типы подразделений: линейные, штурмовые, "одноразовые" и специализированные.

Линейные, например, используются в обороне, со штурмовыми понятно из названия, а вот с "одноразовыми" отрядами поинтереснее. Они являются таким себе "пушечным мясом", которое отправляют, чтобы прощупывать позиции ВСУ и вести непрерывные бои. Они, в основном, состоят и тех же "мобиков" и боевиков "ЛДНР". Такие отряды состоят зачастую из пяти человек и придерживаются тактики "человеческих волн".

Одним из топовых родов войск в армии рф, по версии RUSI, за время войны стали инженеры. Те, например, научились быстро строить оборонительные сооружения и создавать эффективные минные поля.

Артиллерия была и остается основой российской армии, пишут эксперты RUSI. Однако за год полномасштабной войны методы ее использования значительно изменились. В частности, если в начале вторжения артиллерийские батареи были прикреплены к БТГ, то к лету 2022 года их объединили в артиллерийские тактические группы, подчиняющиеся единому командованию.

Кроме того, российская артиллерия начала активнее использовать беспилотники для разведки, что позволило эффективнее расходовать боеприпасы, а также повысило способность артиллерии вести огонь с разнесенных позиций. Помимо этого, отмечают авторы доклада, российская артиллерия перестала окапываться и стала более мобильной.

Тоже самое касается и бронетехники, которая стала действовать осторожней и больше использоваться в роли поддержки пехоты нежели штурмовой единицы. Авиация также адаптировалась к войне, рф начала делать больший упор на БПЛА, а ПВО россияне начали размещать вокруг ключевых объектов, тем самым повысив её эффективность.

В заключении автора доклада подчеркивают, что за год боевых действий российская армия продемонстрировала способность адаптироваться и учиться на своих ошибках. При этом, считают эксперты, все изменения были продиктованы сложившимися обстоятельствами и были направлены на исправление существующих недостатков, проявившихся во время вторжения. Как пишет RUSI, российская армия — это структура, которая со временем становится лучше в решении проблем, с которыми непосредственно сталкивается, однако в способности командования предвидеть новые угрозы и оперативно реагировать на них эксперты сомневаются.

При этом всем, напомним, что даже все это не спасает россию от огромных потерь.