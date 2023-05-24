"СВО" вышла из-под контроля? Как Путин будет давить на лукашенко вступить в войну против Украины

Кремль не готов отпустить Беларусь из поводка

На сегодняшней встрече непризнанного президента Беларуси александра лукашенко и президента рф владимира путина в кремле могут обсуждать вопрос вступления РБ в войну против Украины на стороне россии.

Об этом политический аналитик Олег Лесной рассказал в комментарии сайту "Телеграф".

"Путин в очередной раз попытается продавить лукашенко на участие в войне, которая очевидно выходит из-под контроля. Главе кремля необходимо вовлечь новых участников в эту антизападную коалицию, чтобы ответственность за преступление агрессии не была связана исключительно с его именем", – говорит политолог.

По его мнению, одним из аргументов для лукашенко может стать то, что на стороне Украины воюет гораздо больше белорусов, чем россиян.

"И если последним удалось устроить такой переполох в Белгороде, чего же тогда можно ожидать в граничащих с Украиной белорусских регионах? В то же время, пока непонятно, как лукашенко отреагирует на такую угрозу — станет "белым и пушистым", чтобы не провоцировать оппозицию и радикально настроенных земляков на службе в ВСУ, или наоборот — пойдет на поводу у путина и начнет защищаться всеми возможными способами", — говорит эксперт.

По мнению Олега Лесного, кроме того, россия будет препятствовать налаживанию связей Беларуси с Западом. Косвенным доказательством этого служит внезапная смерть 64-летнего главы МИД Республики Владимира Макея в ноябре 2022 года. Тогда в причастности к загадочной кончине чиновника, который был ключевым лицом в отношениях РБ с Западом и Китаем, подозревали именно спецслужбы рф.

Больше мнений экспертов о политических процессах в Беларуси читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Заигрывание с Западом или предательство путина: какие сигналы лукашенко подает помилованием оппозиционного журналиста".

Также напомним, глава Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус не скрывает передачу оружия россии, что напрямую связано с военной агрессией рф против украинского народа.