У Буданова рассказали о потерях "РДК" в Белгородской области

В ГУМ МО высказались насчет "больших потерь" РДК

Российская пропаганда заявляет о якобы больших потерях, которые понес "Русский добровольческий корпус" в Белгородской области, где происходят боевые действия. Однако на самом деле это не соответствует действительности.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона.

"Что касается потерь — нет, эта информация не подтверждается. Это наскоро слепленные пропагандистские фейки и не более. Там было много смешных вещей, в частности, генерал, который лично "руководил освобождением улицы" и другие забавные моменты", — объяснил он.

По словам Юсова, ситуация в Белгородской области показала всему миру, что в россии сейчас идет противостояние между преступным режимом и свободными людьми, которые пытаются с ним бороться.

В то же время российская пропаганда в результате событий на Белгородщине сломалась, так как не может объяснить даже внутренней аудитории ключевые моменты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Минобороны рф заявили о якобы разгроме "Русского добровольческого корпуса", но уже через время бойцы РДК записали видео, которым опровергли слова ведомства.