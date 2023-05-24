Деньги на войну путина. Как устроены специальные полевые офисы Центробанка рф

Ранее украинская IT-армия хакнула базу данных сайта, получив имена российских убийц

Центробанк россии, активы которого ранее планировали заморозить в Евросоюзе, имеет налаженную систему финансирования войны с Украиной. Среди его руководства — военный офицер Сергей Белов, а карты с зарплатой оккупантам раздают в специальных полевых офисах у линии фронта.

На тонкости организации финучреждения, также воюющей с Украиной, обратили внимание журналисты The Bloomberg, подчеркнув, что против Белова до сих пор не ввели международных санкций.

Роль Центробанка в поле боя

Центральный банк помогает переводить экономику рф на военные рельсы. В частности, владимир путин назначил заместителем председателя Центробанка военного офицера Сергея Белова. Военный отвечает за так называемые "полевые учреждения", направляющие финансирование из бюджета рф на воинские части.

Этими полевыми офисами Белов управляет от имени минобороны. Полевые отделения осуществляют банковские операции, обеспечивающие обход коммерческих кредиторов и избежать разглашения гостайны. Более того, они являются родом войск, на который распространяются военные уставы. Для них закупили спальники, шатры и дровяные печи.

Всего их около 90 таких, они работают вблизи прифронтовых подразделений. Что они делают: предоставляют услуги открытия собственных платежных карт, дают наличные военным на оккупированных территориях Украины, осуществляют денежные переводы.

Издание утверждает, что отдел Белова стал жизненно важным винтиком военной экономики, поскольку кремль пытается привлечь к войне больше россиян, предлагая финансовые стимулы и льготы.

Полевые офисы Центробанка открыты и в оккупированных частях четырех украинских областей, где раньше провели незаконные квазиреферендумы. А Белов ездил в оккупированный Мариуполь.

Центробанк выдает незаконные разрешения российским банкам на открытие филиалов во временно оккупированных городах. российский "Промсвязьбанк" использует украденное имущество и офисы украинских банков. Это свидетельствует, что банк разрешает совершать уголовные преступления, объяснял ранее финансовый аналитик Виталий Шапран, передает "Униан".

Кем является "главный кассир" военных

Уроженец Тамбова, Сергей Белов, стал заместителем председателя Центробанка россии в мае прошлого года, он — выпускник экономической академии минобороны россии. Ранее руководил отделом Центрального банка в аннексированном рф в Севастополе. Он присутствовал, когда россия незаконно ввела рубль на украинском полуострове и построила новую финансовую систему. Издание предполагает, что именно этот опыт россии и следует, поскольку она стремится поглотить другие оккупированные территории.

В самой россии еще не было прецедента, когда чиновник, отвечающий за военные функции центрального банка, также выполняет гражданские обязанности.

Он не находится под международными санкциями. Однако СНБО Украины против Белова персональные санкции ввело в 2022 году, поскольку он несет ответственность за финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Украинская IT-армия уже интересовалась Центробанком

В ноябре прошлого года украинские хакеры взломали Центробанк россии и слили тысячи файлов в сеть. В открытый доступ попали интересные данные о персонале, специализированных автоматизированных банковских системах, их исходных файлах, принципах их взаимодействия, системах КЗИ и других материалах, циркулирующих в сетях Центробарнка рф и уже анализируемых нашими специалистами.

До этого, в марте 2022 года, группа Anonymous начала излагать данные, полученные после атаки на центральный банк россии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина забрала банк у российского олигарха Евгения Гинера.