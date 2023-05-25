У аэродрома в Ростовской области россии взрыв: власти заявляют об украинской ракете (видео)

До подконтрольной Украине территории оттуда около 300 километров

Вечером в четверг, 25 мая, громкий взрыв потряс небольшой городок Морозовск в Ростовской области россии, — власти официально заявили про работу средств противовоздушной обороны по якобы украинской ракете.

Взрыв слышали жители Морозовска около 23 часов вечера (22 часа по Киеву). Местные паблики сообщают, что его было слышно по всему городу.

"В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу. Сохраняйте спокойствие", — пишет губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В сети появились видео момента взрыва:

Украинская сторона пока никак не комментировала ситуацию.

Стоит заметить, что в районе Морозовска есть аэродром, и именно рядом с ним был взрыв. Интересно, что до государственной границы Украины оттуда около 150 километров (а до подконтрольной территории — более 300 километров).

Морозовск Ростовская область на карте

Последнее время россиянам не везет ни на своей территории, ни на оккупированной. Как сообщал "Телеграф", ранее мощные взрывы раздавались в районе аэродрома под Мелитополем в Запорожской области. Среди прочего, там поработал "запорожский мститель".