Укр

Не только Краснодар: еще две области россии подверглись атаке беспилотников (фото)

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Как минимум три населенных пункта рф попали под удар дронами Новость обновлена 26 мая 2023, 09:34
Как минимум три населенных пункта рф попали под удар дронами. Фото Открытые источники

Во всех случаях, по данным росСМИ, обошлось без пострадавших, повреждено здание "Газпрома"

Россия, которая ночью ударила по Украине ракетами и дронами, подверглась масштабной атаке неизвестных беспилотников. В частности под удар попал Краснодар, Белгородская и Брянская области.

Как сообщают росСМИ, беспилотник скинул взрывное устройство на здание "Газпрома" в Белгородской области.

Инцидент произошел около 23 часов вечера 25 мая — было атаковано здание в поселке Октябрьский. В результате удара с дрона у постройки выбиты окна, поврежден фасад и пострадала кровля. Отмечается, что обошлось без пострадавших.

Здание получило повреждения

Также сообщается, что начиненный взрывчаткой беспилотник якобы сбили в районе села Стратива Брянской области. Дрон залетел вглубь российской территории на 4 километра. Его заметили пограничники и расстреляли из автоматов. На месте падения дрона нашли выстрел для ручного противотанкового гранатомета и уничтожили его.

Однако дрон был не один — Стратива была атакована тремя боевыми беспилотниками с разницей в 15 минут. Два БПЛА поочередно сбросили неустановленную взрывчатку якобы в поле. Никто не пострадал.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 26 мая, БПЛА ударили по Краснодару. Один из беспилотников рухнул на Морской улице города, о месте падения второго не сообщается. По словам местных жителей, сперва они слышали жужжание в небе, после чего раздались два взрыва.

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#Россия #Атака #Беспилотники #Дроны