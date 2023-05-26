Не только Краснодар: еще две области россии подверглись атаке беспилотников (фото)

Во всех случаях, по данным росСМИ, обошлось без пострадавших, повреждено здание "Газпрома"

Россия, которая ночью ударила по Украине ракетами и дронами, подверглась масштабной атаке неизвестных беспилотников. В частности под удар попал Краснодар, Белгородская и Брянская области.

Как сообщают росСМИ, беспилотник скинул взрывное устройство на здание "Газпрома" в Белгородской области.

Инцидент произошел около 23 часов вечера 25 мая — было атаковано здание в поселке Октябрьский. В результате удара с дрона у постройки выбиты окна, поврежден фасад и пострадала кровля. Отмечается, что обошлось без пострадавших.

Здание получило повреждения

Также сообщается, что начиненный взрывчаткой беспилотник якобы сбили в районе села Стратива Брянской области. Дрон залетел вглубь российской территории на 4 километра. Его заметили пограничники и расстреляли из автоматов. На месте падения дрона нашли выстрел для ручного противотанкового гранатомета и уничтожили его.

Однако дрон был не один — Стратива была атакована тремя боевыми беспилотниками с разницей в 15 минут. Два БПЛА поочередно сбросили неустановленную взрывчатку якобы в поле. Никто не пострадал.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 26 мая, БПЛА ударили по Краснодару. Один из беспилотников рухнул на Морской улице города, о месте падения второго не сообщается. По словам местных жителей, сперва они слышали жужжание в небе, после чего раздались два взрыва.