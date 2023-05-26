Ядерное оружие против Украины: у путина сделали неожиданное заявление

В рф не меняли доктринальных подходов по этому вопросу

В россии, где бывший президент регулярно грозит миру ядерным оружием, не говоря уже о пропагандистах разных мастей, сделали весьма неожиданное заявления по "ядерке". Там отметили, что не меняли доктринальных подходов по этому вопросу, а это означает, что применять они его не собираются.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, россия не имеет планов по применению ядерного оружия "в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Изменений в доктринальных подходах по этому вопросу не произошло", — отмечает он.

При этом, напомним, что в сентябре 2022 года российский диктатор владимир путин заявил, что рф готова нанести ядерный удар в случае угрозы.

"При угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства, это не блеф", — сказал тогда он.

Напомним, ранее мы писали о том, что лукашенко сделал тревожное заявление насчет ядерного оружия в Беларуси. Он заявил, что устные договоренности, которые были достигнуты ранее, теперь воплощаются в жизнь.

Также мы сообщали, что в ГУР объяснили "Телеграфу", какие три "нет" есть для путина.