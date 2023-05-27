В Белгородской области снова неспокойно: куда на этот раз попал БПЛА (видео)

Оккупантов перепугал ночной взрыв

В Белгородской области снова ночью раздавались взрывы. На этот раз в поселке Майский. Там заметили беспилотник, который якобы атаковал здание МВД.

Об этом заявляют новостные телеграмм-каналы россии. Заявляется, что дрон мог сбросить взрывчатку на здание отдела по миграции.

Российские силовики ночью оцепили часть территории и перекрыли проход. Местные жители вышли посмотреть, что там такого необычного и увидели обломки на дороге. Никаких официальных объяснений не давали.

Поселок Майский — населенный пункт почти на 8 тысяч человек, расположенный юго-западнее Белгорода. В этом поселке уже раздавались взрывы, в том числе в июне прошлого года. Отметим, что поселок Майский находится между украинской границей и российским областным центром.

Майский на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал о ситуации в приграничной с Украиной Белгородской области россии. Там шли бои, которые начались 22 мая. Российские военные объявили о контртеррористической операции, часть местных эвакуировали. В ночь на 23 сообщалось о взрывах в зданиях МВД и ФСБ.