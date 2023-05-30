Кличко договорился, Лорак заплатила? Сеть пестрит шутками из-за атаки дронов на Москву

Количество шуток по поводу испуга россиян в сети только увеличивается с каждой минутой

Вторник, 30 мая, стал весьма неспокойным днем для украинцев, ведь еще ночью несколько регионов массово атаковали "шахеды". Но на рассвете все изменилось, ведь неизвестные беспилотники начали массово фиксировать в небе над Москвой. Внезапная атака БПЛА не на шутку испугала многих россиян, в то время как украинцы хотя бы частично почувствовали себя отомщенными. И, как это уже привычно, начали шутить по поводу свежей "бавовны" в россии.

"Телеграф" промониторил соцсети и делится подборкой ярких мемей, фотожаб и реакций на взрывы в российской столице. Надеемся, что наша работа сможет поднять вам настроение хотя бы отчасти так сильно, как и факт полета дронов над Москвой.

И начать предлагаем с шутки о мэре столицы Виталии Кличко, который буквально на днях пожаловался в эфире национального телемарафона о беспокойной жизни киевлян. Свою речь он адресовал Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, намекнув, что это нечестно, когда москвичи во время войны ведут привычный быт. Конечно же, "нас там нет", а Залужный совсем "не мутит движ", как поется в одной из известных песенок, но факт остается фактом — дроны массово атаковали Москву именно после "обращения" Кличко.

Конечно, не обошлось и без общеизвестных героев мемов, которых украинцы любезно "поместили" в новые российские реалии.

Также авторы визуальных шуток не обошли и тему нескрываемого удовольствия, охватившего украинцев после московской "бавовны". Не обходится и без других комментариев насчет ситуации.

Многие уделили внимание и необычной манере полета дронов над российской столицей.

Стоит также добавить, что некоторые украинцы даже решили сделать 30 мая особым днем, создав для этого специальные листовки. Полагаем, что их использование точно будет сегодня не лишним.

Ну и, конечно, куда без главного мема? Его героиней стала певица Ани Лорак, уроженка Украины, однако спокойно себя чувствующая, работая в рф и умалчивая факт войны. Некоторые народные умельцы с помощью фотошопа нацепили на сбитый дрон наклейку "Фонд мести Ани Лорак", и этот мем многие из россиян восприняли всерьез. Ну, а украинцы что? Конечно, продолжили делать другие фотожабы.

Более смешных картинок из Лорак вы можете найти в нашем отдельном материале: "Прости, что сомневались в тебе": в сети смеются над дроном, который "запустила" на москву Ани Лорак (мемы и шутки)

Также "Телеграф" рассказывал, насколько эпически россияне "палят" работу собственных средств ПВО, выкладывая видео в свободный доступ. Похоже, подобных проблем у украинцев не было даже в начале полномасштабного вторжения.