Удар по москве: в сети опубликовали видео "прилета" БПЛА по многоэтажке

На кадрах не видно, что в дом врезался именно БПЛА

Утром 30 мая во время атаки неизвестных дронов на Москву и область один из БПЛА якобы попал в жилой дом. На кадрах видно взрывную волну, после чего боковая часть дома на мгновение вспыхивает.

Видео момента попадания якобы дрона в верхние этажи жилой многоэтажки в Москве публикуют Telegram-каналы. Сообщается и место "прилета" — улица Атласова в Новой Москве что в получасе езды от российской столицы.

Самого дрона на кадрах не видно, виден лишь взрыв с небольшим возгоранием на уровне 25 этажа многоэтажки. Сообщается, что дрон попал в стену, от чего в нескольких квартирах немного повреждены окна. В момент попадания в квартире на этом этаже находились три человека — двое взрослых и пятилетний ребенок. Они не пострадали и самостоятельно покинули дом.

Отметим, что во время попадания обломка БПЛА во время атаки на Киев в тот же день пострадала многоэтажка. У нее сожжены верхние этажи, а в большинстве квартир повылетали окна. Автомобили под домом, куда упал обломок уже сбитого дрона, сожжены или искорежены. Известно о погибшей женщине 30 лет. На фоне этого отсутствие жертв в результате попадания дрона в дом выглядит подозрительно, так как в месте, куда врезался дрон, образовался лишь небольшей след от горения.

Последствия падения обломков дрона на дом в Киеве 30 мая

Последствия от дрона, который врезался в дом в Москве 30 мая

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина отрицает причастность к атаке дронов по Москве. Михаил Подоляк иронично пошутил, что искусственнй интелект БПЛА взбунтовался против россиян. В МИД россии наоборот заявили, что атака организована "нацистским киевским режимом" и пообещали жестко ответить.