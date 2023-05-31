"Я — элита": дети главаря ЧВК "Вагнер" кутили, пока их отец уничтожал Бахмут

Пока обычные россияне погибали сотнями в боях за Бахмут, дети главаря ЧВК "Вагнер" отдыхали в Карелии и считали себя элитой

В сети появились кадры с отдыха детей главаря ЧВК "Вагнер" евгения пригожина. Его сын Павел и дочь Вероника под алкоголем и с оружием отрывались в Карелии под песню про элиты.

Видео и фото с отдыха слили в Telegram-канал ВЧК-ОГПУ друзья детей пригожина, которые были в Корелии вместе с ними. Примечательно, что они отдыхали как раз в тот момент, когда началась мясорубка в Бахмуте.

На кадрах присутствует много алкоголя и оружия. Нетрезвые Павел, Вероника и их товарищи разбили палатки где-то на берегу водоема. Сидя у костра в один из вечеров, ребята спели матерную песню про элиты.

"Давай гимн… ты просишь мелочи у общепита, ты ху**ос, а я — элита", — поют дети главаря "Вагнера".

Гвоздем их "культурного" отдыха стала лапша быстрого приготовления с полуфабрикатными котлетами, а также с надписью из майонеза "SVO (или ZVO)".

"Встречайте, россияне, новую элиту", — отметил канал.

Главарь зеков из "Вагнера" евгений пригожин прокомментировал эти фото и заявил, что они были якобы "похищены специальным киберподразделением Минобороны россии". Он отметил, что знал об отдыхе свои детей, но не знал, что существуют кадры их веселья, иначе сам бы их слил в сеть.

"Да, действительно, эта фотография сделана в Карелии, когда мой сын в июне-июле 2022 года туда ездил со своей сестрой и друзьями, и ели они доширак, да, и коренья варили. Ну доширак, кому что не нравится? Какие есть претензии? "Бахмутская мясорубка" началась 8 октября. Поэтому посмотрите, вы на заднем фоне видите желтые листья или выпавший снег? Не знал о существовании этих фото- и видеозаписей. Иначе слил бы сам, для того чтобы ткнуть мордой зажравшуюся элиту, что оказывается мой сын доширак в Карелии ест", — заявил пригожин.

Примечательно, что информация из открытых источников свидетельствует о том, что бои за Бахмут начались 1 августа 2022 года, но никак не 8 октября.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что евгений пригожин заявил о выходе из Бахмута. Главарь ЧВК "Вагнера" намерен вывести своих наемников в тыл из-за того, что боевикам не хватает снарядов.