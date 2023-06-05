ВСУ и НАТО уже вторглись: "обращение" путина по радио не на шутку перепугало россиян (видео)
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В россии запустили по радио фейковое обращение путина
В россии по радио запустили фейковое обращение диктатора владимира путина, в котором он якобы объявляет военное положение в приграничных с Украиной областях, где в последнее время обострилась ситуация.
Как пишут Телеграм-каналы, путин "выступил" на одной из радиостанций, которая транслируется в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.
В фейковом обращении диктатор говорит, что военное положение вводится в Белгородской, Брянской и Курской областях. Кроме того, по стране якобы вводят всеобщую мобилизацию.
Также жителей указанных областей призвали "эвакуироваться в глубь территории россии, соблюдая порядок и спокойствие":
"Россияне, братья и сёстры, сегодня в 4 утра украинские войска вооружённые блоком НАТО с согласия и при поддержке Вашингтона вторглись на территории Курской, Белгородской и Брянской областей. Наши пограничники и ВС дали достойный отпор, превосходящим силам агрессора. На территории этих областей моим указом введено военное положение. Также сегодня подпишу указ о всеобщей мобилизации, так как для победы над опасным и коварным врагом нам нужно объединить все силы рф. Враг будет разбит, победа будет за нами", — говорилось в обращении.
Позже власти региональные власти официально опровергли распространяемую информацию.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии правду о войне в Украине показали на билбордах.