Один из многоквартирных домов, пострадавших от ударов дронов, связан с российской Службой внешней разведки

Целью атаки беспилотников по Москве 30 мая могли быть дома, где живут офицеры российской разведки. Одна из пострадавших в ходе ударов беспилотниками многоэтажка связана со Службы внешней разведки рф.

Об этом телеканалу NBC сообщили два источника — высокопоставленный американский чиновник и сотрудник Конгресса, знакомый с вопросом.

Один из многоквартирных домов, пострадавших от ударов дронов, связан с российской Службой внешней разведки. Это подтверждают и в компании Strider Technologies, которая ведет разведку по данным из открытых источников.

"Здание принадлежало российскому государственному бюджетному учреждению, имеющему контракты с воинской частью, которая, как известно, является прикрытием для Службы внешней разведки", — отмечается в статье.

Однако информации о том, была ли повреждена квартира кого-либо из офицеров СВР и пострадал ли кто-то из ее сотрудников, нет.

Напомним, утром 30 мая москву и окрестности атаковали неизвестные беспилотники. В российской столице прогремели несколько взрывов, часть из которых — попытки российского ПВО сбить беспилотники. Некоторые беспилотники залетели в дома. Сообщалось, что тогда президент рф владимир путин чуть не попал под атаку дронов, он находился неподалеку, в резиденции "Ново-Огарево".

Как сообщал "Телеграф", 5 июня два неизвестных дрона летели прямо на москву, но упали в Калужской области.