Удар дронами по москве: американские СМИ назвали неожиданную цель атаки
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Один из многоквартирных домов, пострадавших от ударов дронов, связан с российской Службой внешней разведки
Целью атаки беспилотников по Москве 30 мая могли быть дома, где живут офицеры российской разведки. Одна из пострадавших в ходе ударов беспилотниками многоэтажка связана со Службы внешней разведки рф.
Об этом телеканалу NBC сообщили два источника — высокопоставленный американский чиновник и сотрудник Конгресса, знакомый с вопросом.
Один из многоквартирных домов, пострадавших от ударов дронов, связан с российской Службой внешней разведки. Это подтверждают и в компании Strider Technologies, которая ведет разведку по данным из открытых источников.
"Здание принадлежало российскому государственному бюджетному учреждению, имеющему контракты с воинской частью, которая, как известно, является прикрытием для Службы внешней разведки", — отмечается в статье.
Однако информации о том, была ли повреждена квартира кого-либо из офицеров СВР и пострадал ли кто-то из ее сотрудников, нет.
Напомним, утром 30 мая москву и окрестности атаковали неизвестные беспилотники. В российской столице прогремели несколько взрывов, часть из которых — попытки российского ПВО сбить беспилотники. Некоторые беспилотники залетели в дома. Сообщалось, что тогда президент рф владимир путин чуть не попал под атаку дронов, он находился неподалеку, в резиденции "Ново-Огарево".
Как сообщал "Телеграф", 5 июня два неизвестных дрона летели прямо на москву, но упали в Калужской области.