В начале 2023 года сын убитого экс-депутат Госдумы был завербован в ЧВК "Вагнера" из колонии

В ходе полномасштабной войны в Украине, где россия несет большие потери среди живой силы, был ликвидирован сын Руслана Ямадаева — бывшего чеченского полевого командира и депутата Госдумы, Саид-Хусейн.

Об этом сообщил оппозиционный чеченский телеграм-канал NIYSO. Также данную информацию подтверждают источники издания "Кавказ. Реалии" в Гудермесе.

Российские СМИ пишут, что Саид-Хусейн был наемником ЧВК "Вагнера". Его завербовали из колонии в начале текущего года, где он отбывал наказание с 2016 года и в 2025-ом должен был выйти на свободу. В апреле он был ликвидирован под Бахмутом. 3 июня состоялись похороны "вагнеровца".

По данным издания "Кавказ. Реалии", находясь в колонии Ямадаев записал видеообращение к российскому диктатору владимиру путину, чтобы привлечь его внимание к условиям содержания заключенных. По утверждениям Саида-Хусейна, он наносил себе телесные повреждения, выражая таким образом протест против избиения его товарищей.

Отметим, что Саид-Хусейн Ямадаев являлся сыном экс-депутат Госдумы Руслана Ямадаева, который во время первой чеченской войны принимал участие в боевых действиях против федеральных войск, а затем перешел на стороны рф. Также Ямадаев отличился своим участием в ходе нападения на Грузию. В сентябре 2008 года он был убит на Смоленской набережной в москве.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве обороны россии отчитались о потерях на фронте, назвав при этом просто смешные цифры.