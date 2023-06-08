"Разбомбить плотину": в россии призывают затопить Киев, в Украине оценили угрозу (видео)

В россии отметились новым циничным заявлением

Российские пропагандисты после теракта на Каховской ГЭС заявили, что неплохо было бы совершить аналогичный подрыв и на Киевской ГЭС, чтобы затопить столицу Украины.

Такой странный призыв прозвучал в эфире одного из российских телеканалов. Автором инициативы с подрывом Киевской ГЭС выступил российский генерал-лейтенант в отставке, профессор НИУ ВШЕ Евгений Бужинский.

"Стоит присмотреться к Киевской ГЭС. Там прекрасное водохранилище, чуть-чуть повыше Киева. Я подумал над этим. А просто, показать… За Шебекино нужно отвечать, нужно идти в Харьковскую область. Они там живут мирной жизнью… Почему мы должны быть святее Папы Римского? Мы разрушаем только военные объекты, мы не воюем с народом", — сказал он.

В то же время директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что Киевская ГЭС защищена с воздуха и изнутри.

"Они не могли туда добраться, когда были от станции буквально в 5 км — в Дымере. Сегодня тем более они ничего не смогут с ней сделать", — сказал он.

На скандальное заявление внимание обратил блогер Денис Казанский.

"И эти люди еще рассказывают, что это не они взорвали плотину в Новой Каховке. Да вот же, они открыто одобряют это и призывают поступать так и дальше. Уже никто и не пытается скрыть, что цель россии — просто геноцид украинцев, истребление мирных жителей. Они получают от этого удовольствие и не скрывают этого", — пишет он.

В сети тут же отреагировали на очередную дичь от оккупантов. Люди пишут, что российского генерала следовало бы казнить за такие слова.

Ранее "Телеграф" писал, что подрыв Каховской ГЭС отрезал Кинбурнскую косу от материка.