А говорили — не надо бояться: россиянам уже рассылают повестки по-новому (фото)

В россии набирает темп новая волна мобилизации

В россии, судя по публикациям в СМИ, снова начинается мобилизация. Местное население заверяли, что после масштабного набора в армию в прошлом году пока нет потребности в новой живой силе, но на деле ситуация выглядит иначе.

Как пишут российские СМИ, жители Санкт-Петербурга стали получать сообщения на телефон с требованием явиться в военкомат.

В сообщении указано, что мужчинам нужно явиться для сверки данных, но после визита им предлагают заключить контракт с российской армией.

Интересно, что о планах начать мобилизацию через СМС говорили в российском Минобороны. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что такие сообщения не будут приравниваться к повесткам. По его словам, сообщения станут "всего-навсего оповещением о том, что повестка сформирована на "Госуслугах".

В комментариях к публикации пользователи подтверждают, что дозвонились в военкомат и им подтвердили факт рассылки.

Ранее "Телеграф" писал о том, что за неявку в военкомат россиянам начали угрожать серьезным наказанием. Также мы сообщали, что в россии разослали первые электронные повестки. Россияне теперь боятся заходить на портал госуслуг.