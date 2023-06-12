пригожин в бешенстве: на обмене пленными "вагнеровец" захотел вступить в РДК (видео)

Русский добровольческий корпус пополнится бывшим наемником ЧВК "Вагнера"

Во время обмена пленными между Украиной и россией, который состоялся 11 июня, один из оккупантов изъявил желание вступить в Русский добровольческий корпус.

Об этом сообщили в Телеграм-канале РДК, где опубликовали видео с обмена.

На обмене присутствовал глава РДК "Уайт Рекс", который предложил желающим россиянам вступить в ряды добровольческого формирования.

Один из пленных отказался возвращаться на родину и заявил о желании "освобождать" Россию вместе с повстанцами.

Доброволец представился Владиславом Измайловым из Самары. Ранее он состоял в числе наемников ЧВК "Вагнера".

"После соответствующих проверок мы будем рады дать возможность воевать в наших рядах. Учитывая указ министра обороны рф, мы предлагаем всем бойцам ЧВК "Вагнера" и других частных военизированных формирований, готовых бороться за новую россию против кровавой стаи путина, последовать примеру Владислава!" — отметили в РДК.

Интересно, что позже на событие отреагировал и главарь наемников ЧВК "Вагнера" евгений пригожин. Он подтвердил, что Измайлов действительно входил в ряды его боевиков и в ноябре попал в плен.

"Владислав Измайлов – предатель. И я уверен, что он понесет достойное наказание согласно традициям ЧВК "Вагнера". Я надеюсь, что мы найдем и убьем его в честном бою", — высказался он.

Ранее "Телеграф" писал, что стали известны масштабные потери наемников ЧВК "Вагнера" под Бахмутом.