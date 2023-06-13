"Даже женщины не стесняются": в окружении путина начали сильно выпивать

Политики в россии не слишком переборчивы в алкоголе и пьют буквально все "вперемешку"

С начала полномасштабной войны с Украиной российские чиновники высшего уровня стали употреблять гораздо больше спиртного. На массовых мероприятиях алкоголь на человека теперь рассчитывают в большем объеме, чем раньше.

Информацию об этом опубликовало издание "Верстка", пообщавшись с представителями кремля, парламента, полпредств и региональных властей.

"В администрации президента раньше день не у каждого начинался со стакана водки. Теперь я таких людей знаю гораздо больше, и у некоторых стакан превратился в бутылку", — сказал один из собеседников.

В доказательство также приводится тот факт, что на государственных банкетах норма алкоголя теперь рассчитывается на полторы-две бутылки на одного человека. А ранее это была лишь одна бутылка вина или водки.

Что пьют российские чиновники

Политики в россии не слишком переборчивы в алкоголе и пьют буквально все "вперемешку": водку "Царскую", коньяк "Багратион", вина производства "Усадьбы Дивноморское" (её ассоциируют с владимиром путиным), и дорогие Remy Martin Louis XIII, Grande Champagne и Château Margaux.

К слову, после того, как в СМИ начали массово появляться новости о грядущем контрнаступлении ВСУ и после информации об ордере на арест путина, чиновники и представители элиты перешли на более крепкие напитки. В этом мнении сошлись трое собеседников "Вёрстки" — из московских властей, из парламента и из управления по делам президента.

"На застолье, даже которое с дамами, теперь обязательно покупают "значительное количество бутылок коньяка, водки и виски. И самое страшное — даже женщины начали пить, не стесняясь, самые высокопоставленные. Недавно наблюдал пьянку по случаю возвращения представителей власти нефтяных регионов в столицу", — говорит еще один собеседник.

Политики запили после начала войны в Украине

Вице-губернатор одного из регионов Урала признался журналистам "Верстки", что после полномасштабного российского вторжения он начал пить больше.

"Застолий в компании уже не хватает, после них ему теперь нужно "догоняться". Он добавил, что после начала войны перестал заниматься спортом и "совсем не может перестать употреблять алкоголь", что, впрочем, кажется ему "вообще нормальным". После новостей об украинском контрнаступлении чиновник перестал выходить на связь", — говорится в материале.

Также "не просыхает" и глава одного из регионов в Центрального федерального округа.

"Начинается день либо с его поисков, либо с попытки разбудить его звонками. Есть даже специальный человек для поисков", — рассказал источник.

Затем его "доставляют" к месту работы. Он опохмеляется "только коньяком", "держит лицо" на нескольких совещаниях, на которых "сидит как снеговик".

"После совещаний главу региона ждет обед, "сами понимаете, не без стопки". Ну и с этого момента он уже не просыхает, обычно едет в городской ресторан или в баню до ночи", — отмечает издание.

К слову, в состоянии опьянения он предпочитает наслаждаться советскими песнями, посвященными победе, а также песнями любимой группы путина "Любэ".

И это далеко не единичные случаи среди российских чиновников.

Что пьет российский диктатор путин

Судя по информации из СМИ, путин практически ничего не пьет.

"Я вам больше скажу, он крайне брезгливо настроен к пьющим, к пьяницам, к несвежим с утра людям", — сказал источник издания.

При этом он разбирается в винах "на уровне продвинутого любителя". А также не раз признавался в любви к пиву.

"ФБК в своем расследовании даже обнаружили в его дворце "террасу пивного ресторана", — пишет "Верстка".

Российский президент обратил внимание на то, что употреблять алкоголь в россии стали чаще, летом 2022 года. Тогда он упомянул о "высоком уровне алкоголизации населения" в моногородах региона. Вместе с тем диктатор посчитал, что нужно вводить "пропаганду здорового образа жизни", а также "развивать инфраструктуру для занятий спортом и уделить должное внимание объектам культуры".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в двух областях россии люди начали массово умирать после употребления сидра. В целом было зафиксировано 14 случаев отравления. Большую часть пострадавших спасти не удалось.