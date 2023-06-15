США и россия провели переговоры: стало известно, что обсуждали

По одному из вопросов позиции стороны оказались несовместимыми

Между россией и Соединенными Штатами Америки в последние дни состоялись прямые переговоры по нескольким вопросам.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел россии Сергей Рябков 15 июня на пресс-конференции, пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

По его словам, стороны обсуждали договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (о сокращении ядерных вооружений). Однако на данный момент их позиции несовместимы.

Кроме того, в ходе беседы стороны договорились продолжать обмен уведомлениями о пусках баллистических ракет наземного базирования. Также будет продолжаться обмен уведомлениями о крупных учениях стратегических сил.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале 2023 года, накануне годовщины полномасштабного российского вторжения, россия сделала заявление о прекращении своего участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Российский диктатор владимир путин заявил, что рф не выходит из соглашения, а прекращает участие в той его части, где речь идет о взаимном осмотре ядерных объектов.