В Белгородской области утро началось с обстрелов

Белгородская область, где недавно активизировались российские добровольцы, подверглась новому массированному обстрелу. В результате утреннего удара по городу Валуйки пострадали семь человек.

Как пишут российские СМИ, также есть неподтвержденная информация об одной погибшей женщине.

На опубликованных кадрах с места событий видно, что в результате удара повреждения получили автомобили и здания. Одну из машин от взрывной волны закинуло на крышу другого транспортного средства.

Местные власти уже подтвердили информацию о пострадавших. По уточненным данным, в их числе ребенок.

По данным еще одного источника, в результате удара были разрушены хозяйственные постройки в городе. Всего местные жители насчитали более 10 прилетов.

Традиционно пропагандисты обвинили в обстреле Вооруженные силы Украины, хотя наши военные неоднократно давали понять, что не ведут огонь по территории противника, так как их цель — освобождение своей земли.

Валуйки Белгородской области на карте

Ранее "Телеграф" писал о том, что поздним вечером 16 июня в Белгороде произошел мощный пожар в центральной части города. Там полыхала жилая многоэтажка. Некоторые очевидцы событий сообщали, что перед возгоранием слышали громкий хлопок.