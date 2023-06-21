Не долетели до Кремля: Подмосковье утром атаковали дроны (фото)

Сразу три неизвестных дрона атаковали московскую область утром 21 июня

московская область, которую в начале июня пытались атаковать два неизвестных дрона, подверглась новой атаке беспилотников ранним утром 21 июня. Здесь зафиксировали падение минимум трех неизвестных летательных аппаратов.

Как пишут российские СМИ, один из беспилотников около 5 часов утра взорвался в небе над деревней Лукино в Новой Москве.

"По нашей информации, это беспилотник, упавший поблизости — в районе реки Пахра. Местные жители услышали громкий звук около 5 часов утра. Сейчас на месте падения обломков работают оперслужбы. Пострадавших и разрушений нет", — пишет источник.

Еще два дрона упали в окрестностях поселка Калининец Наро-Фоминского округа Подмосковья, уточняют российские издания.

По данным источника, инцидент произошел около 5:30 утра. Очевидцы событий говорят, что слышали в это время два взрыва с разницей в пять минут.

На место падения беспилотников прибыли оперативные службы, которые оцепили место инцидента.

Ранее "Телеграф" писал, что в районе села Товарково Калужской области, в 140 км от москвы, упал неизвестный дрон самолетного типа. При падении БПЛА взорвался.