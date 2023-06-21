ВСУ уничтожили "юбилейный" российский танк: цифры потерь с начала вторжения впечатляют

Потери россии как в живой силе, так и в технике, колоссальны

С начала полномасштабной войны с российскими оккупантами, Силы обороны Украины уничтожили более 4 тысяч вражеских танков.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Таким образом, за 16 месяцев войны россия потеряла 120-130 танковых батальонов.

Добавим, согласно ежедневной статистике Генштаба ВСУ о потерях российской армии в Украине, по состоянию на утро 21 июня, рф потеряла 4005 танков. Только за минувшие суки (20 июня) украинская армия ликвидировала 9 российских танков, один из них был 4000-м, юбилейным.

А тем временем украинские воины восхищают западных инструкторов тем, как быстро они овладевают военной техникой, которую нам передают партнеры. В частности танками Leopard 2.

Также известно, что Берлин совместно с Копенгагеном пребывают в процессе передачи Киеву 110 боевых танков Leopard 1 модификации А5, что может серьезно усилить Вооруженные силы Украины.

Как сообщал "Телеграф", также россия стала терять все больше боевых вертолетов в ходе войны. Кроме того, в мае россияне потеряли рекордное количество артиллерии — 533 единицы. А за первую половину июня уже было уничтожено 383 единицы.