Укр

Боятся повторения истории с крейсером "Москва": россияне пошли на хитрости с кораблями

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публикации
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Автор
"Адмирал Эссен" Новость обновлена 23 июня 2023, 07:58
"Адмирал Эссен". Фото Википедия

Во избежания атак дронов по кораблям, россияне начали наносить на суда темную краску

Россияне всерьез опасаются за целостность своего флота после того, как ВСУ затопили крейсер "Москва". В последнее время оккупанты начали наносить на свои корабли камуфляж, чтобы скрыть их от атак украинских операторов дронов.

Об этом пишет западное издание Naval News.

По данным источника, в частности, камуфляж россияне нанесли на фрегат "Адмирал Эссен", о чем свидетельствуют спутниковые снимки. На них видно, что нос и корма фрегата были перекрашены.

Россияне считают, что темная краска поможет ввести в заблуждение украинских операторов беспилотных морских дронов. Их задумка состоит в том, что наши военные могут неправильно оценить размеры российского корабля при подготовке удара по нему.

Для справки. "Адмирал Эссен" является одним из фрегатов проекта 11356Р, он базируется в Черном море и может нести до 8 крылатых ракет типа "Калибр".

Ранее "Телеграф" писал о том, что с начала войны российский флот лишился почти двух десятков кораблей. В их числе и крейсер "Москва", затопленный в апреле 2022 года.

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#Украина #Россия #Корабли