Боятся повторения истории с крейсером "Москва": россияне пошли на хитрости с кораблями

Во избежания атак дронов по кораблям, россияне начали наносить на суда темную краску

Россияне всерьез опасаются за целостность своего флота после того, как ВСУ затопили крейсер "Москва". В последнее время оккупанты начали наносить на свои корабли камуфляж, чтобы скрыть их от атак украинских операторов дронов.

Об этом пишет западное издание Naval News.

По данным источника, в частности, камуфляж россияне нанесли на фрегат "Адмирал Эссен", о чем свидетельствуют спутниковые снимки. На них видно, что нос и корма фрегата были перекрашены.

Россияне считают, что темная краска поможет ввести в заблуждение украинских операторов беспилотных морских дронов. Их задумка состоит в том, что наши военные могут неправильно оценить размеры российского корабля при подготовке удара по нему.

Для справки. "Адмирал Эссен" является одним из фрегатов проекта 11356Р, он базируется в Черном море и может нести до 8 крылатых ракет типа "Калибр".

Ранее "Телеграф" писал о том, что с начала войны российский флот лишился почти двух десятков кораблей. В их числе и крейсер "Москва", затопленный в апреле 2022 года.