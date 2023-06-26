ЧВК нельзя, а минобороны — можно: в россии приняли важное решение по зэкам в армии

Армия россии может пополниться новыми лицами

В россии продолжают быстрыми темпами ограничивать возможности частных военных компаний. Там запретили ЧВК подписывать контракты с заключенным, при этом поехать на войну у таких граждан возможность все же будет.

Как пишет "Интерфакс", об этом заявил глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

По его словам, соответствующие изменения в закон недавно приняли в нижней палате парламента.

По новым законам, находящиеся под приговором заключенные отныне не имеют права заключать соглашения с ЧВК, при этом у них есть право подписывать контракты с министерством обороны российской федерации.

"Была история, когда ЧВК могли брать тех, кто под приговором находятся, и заключать с ними контракты. Теперь законом принята другая процедура, что контракты заключаются только с Минобороны, процедура полная прописана", — отметил он.

Напомним, что активнее всего с заключенными "работала" ЧВК "Вагнера". В ее рядах на войну в Украине прибыли десятки тысяч зэков.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в сети опубликовали последнее видео главаря ЧВК "Вагнера" евгения пригожина перед его исчезновением. По данным СМИ, после провального мятежа своих наемников он отправился в Беларусь.