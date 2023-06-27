"Их уровень — с**ть в ржавое ведро": в РДК доступно объяснили, почему в российской глубинке поддерживают войну

Боец РДК говорит, что жителей российской глубинки невозможно чем-то мотивировать

В российской глубинке радуются вторжению в Украину, поскольку это позволило местным жителям устраивать масштабные пьянки за деньги убитых и раненых односельчан.

Об этом рассказал представитель "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Илья Богданов в интервью Новынарне.

Доброволец вспомнил о том, как конвоировал одного из пленных и осознал, что с ним вообще не о чем говорить.

"Он обычный мужик из глубинки. Ну о чем говорить? Его уровень, условно, это ср*ть в ведро. И его уровень жизни может упасть, если он будет ср*ть в ржавое ведро", — сказал Богданов.

Представитель РДК отмечает, что таких людей чем-то удивить или мотивировать невозможно, как и бессмысленно призывать их к чему-то высокому и моральному.

Кроме того, он вспомнил разговор со своим другом, который рассказал, что в российских деревнях после начала вторжения никогда еще не жили настолько хорошо.

"Люди радуются войне, люди радуются "СВО". Их уровень — ржавое ведро, а у них "вискарь", икра, хамон. Потому что приезжает их односельчанин без ног, он еще лежит, лечится, а все село уже прогуливает деньги с карточки. Приходят "гробовые" вдове — все село прогуливает деньги с карточки. Все бухают, едят, веселятся. Всё на "гробовые" деньги", — сказал Богданов.

Именно поэтому, говорит боец РДК, в российской глубинке войну поддерживают все.

Как сообщалось ранее, в конце мая и начале июня бойцы РДК вместе с Легионом "Свобода России", несколько раз заходили на территорию Белгородской области и устраивали там настоящий переполох.

К слову, ранее "Телеграф" общался со спикером Легиона, командиром с позывным "Цезарь" и тогда он не скрывал, что новые рейды в рф будут продолжаться.