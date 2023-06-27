Громкое заявление пригожина о причинах войны с Украиной: эксперт объяснил, почему оно появилось

пригожин дал западу сигнал о своей готовности к переговорам

Перед своим мятежом глава "ЧВК" вагнера евгений пригожин сделал резонансные заявления о том, что война в Украине началась вовсе не из-за опасений россии на фоне вероятного нападения НАТО и что ВСУ не бомбила мирные города Донбасса последние 8 лет, а била только по позициям россиян. Эти заявления были своеобразным сигналом Западу.

Такое мнение высказал доктор исторических наук, исполнительный директор украинского Института будущего, автор книги "Как разрушить русский мир" Вадим Денисенко в разговоре с изданием LB.ua.

По словам эксперта, подобные тезисы впервые прозвучали из уст пригожина и направлены на внешнего потребителя.

"Во-первых, этот тезис от него прозвучал впервые – посмотрим, будет ли повторяться. Во-вторых, по-моему, она была направлена на внешнего потребителя. Когда ты заходишь в условный переворот, нужно дать сигнал Западу – мол, ты все понимаешь и готов к диалогу. Вот он сделал это так", — пояснил Денисенко.

Напомним, в интервью, опубликованном пресс-службой пригожина 23 июня, он заявил, что война в Украине началась вовсе не из-за опасений россии на фоне вероятного нападения НАТО. Он обвинил министерство обороны россии в попытках "обмануть общественность, обмануть президента, и рассказать историю, что со стороны Украины была безумная агрессия и они собирались со всем блоком НАТО на нас напасть"

Он также дал понять, что Украина не бомбила мирные города Донбасса последние 8 лет, а била только по позициям россиян. пригожин добавил что за годы оккупации россией Донбасс разворовывался, в том числе сотрудниками администрации президента россии. Главарь "Вагнера" раскритиковал состояние армии российской федерации в начале вторжения в Украину. По его словам, она была в "ущербном состоянии".

пригожин заявил, что так называемая "спецоперация" была начата абсолютно по другим причинам. Война в Украине нужна была главе Минобороны россии сергею шойгу и олигархическому клану, управляющему рф.

Как сообщал "Телеграф", в россии официально объявили о закрытии дела о вооружённом мятеже евгения пригожина и его ЧВК. Расследование окончено. При этом наемников из "Вагнера" активно разоружают. Так, например, Минобороны рф решило забрать у бунтовщиков всю тяжелую технику.