Рейд РДК в Белгородской области: в россии впервые озвучили потери среди своих военных

Несколько военных рф остаются в плену

В россии впервые озвучили потери во время захода "Русского добровольческого корпуса" в Шебекино Белгородской области в начале июня. Сообщается о 14 погибших военных рф.

Информацию об этом озвучил Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем официальном Telegram-канале.

"Еще одно тяжелое событие, о котором нужно сказать, это прощание с военнослужащими из Великих Лук, Псоквского, Великолужского, Новосокольнического, Пустошинского и Опочецкого районов. Они погибли в начале месяца при атаке ДРГ на Белгородскую область. На данный момент нам известно о как минимум 14 погибших", — сказал он.

Также Ведерников отметил, что еще якобы десять российских военнослужащих оказались в плену в ходе рейда. Троих пленников, по словам губернатора, уже удалось обменять.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 1 июня текущего года Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" заявили о новых рейдах на территории рф. По словам бойцов, они хотели освободить россии и поднять в москве флаг "Свободы". Спустя несколько дней отряды РДК добрались до пригорода Шебекино.